Red Dragons verliezen voorbereidingsduel tegen Estland

26/08/16 - 22u58 Bron: Belga

Afscheidnemend bondscoach Dominique Baeyens. © belga.

België (CEV-8) heeft vandaag in het Poolse Lubin in een voorbereidingswedstrijd op de EK-kwalificaties met 3-2 verloren van Estland (CEV-14). De Dragons startten sterk en kwamen 0-2 voor, maar moesten de overige drie sets toch aan de Estlanders laten (23-25, 22-25, 25-14, 25-19, 15-11).

De Red Dragons speelden met Sam Deroo, Pieter Verhees, Bram Van den Dries, Tomas Rousseaux, Simon Van de Voorde, Matthias Valkiers en Jelle Ribbens als libero. Pieter Coolman, Kevin Klinkenberg, Stijn D'Hulst en Jolan Cox vielen in. De ploeg van de afscheidnemende coach Dominique Baeyens bereiden zich voor op de kwalificaties midden september in Saloniki en Antwerpen voor het EK 2017. Daarin spelen ze tegen Moldavië, Griekenland en Oekraïne. Zaterdag en zondag spelen de Belgen opnieuw tegen Estland. Daarna volgen nog oefenpartijen tegen Nederland (CEV-11) en Duitsland (CEV-7).

Yellow Tigers verliezen in voorbereiding van Bulgarije

De Belgische vrouwenvolleybalploeg heeft vandaag in Sofia met 3-2 verloren van Bulgarije. De Yellow Tigers gingen ten onder in vijf sets: 23-25, 25-18, 25-21, 25-13 en 21-25. Aangezien het om een oefenduel ging, werden er hoe dan ook vijf sets gespeeld en beide teams maakten gebruik van veel wissels. Zaterdag en zondag oefenen België en Hongarije opnieuw tegen elkaar.



De Tigers bereiden zich voor op de EK-kwalificaties, waarin ze het in de laatste twee weekends van september opnemen tegen Frankrijk, Spanje en Bosnië-Herzegovina. De zes groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor de EK-eindronde in Azerbeidzjan en Georgië volgend jaar. Alle tweedes vechten in barrages om de laatste drie tickets.