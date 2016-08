Voor het eerst vluchtelingenteam op de Paralympics

Door: redactie

26/08/16 - 21u51 Bron: Belga

Ibrahim Al Hussein © reuters.

Net als op de Olympische Spelen zal op de Paralympics in Rio volgende maand een vluchtelingenteam aantreden. Het team bestaat uit twee deelnemers: een Syrische zwemmer en een Iraanse discuswerper.

De 27-jarige Ibrahim Al Hussein verloor een been bij bombardementen in Syrië en treed in Rio aan op de 50 meter en 100 meter vrije slag. De zwemmer droeg in aanloop naar de Spelen, in april, de olympische vlam door een vluchtelingenkamp in Griekenland, waar hij toen verbleef.



De Iraniër Shahrad Nasajpour, die in de Verenigde Staten verblijft, zal aantreden in het discuswerpen in de klasse F37.



In totaal nemen zo'n 4300 atleten deel aan de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro, die plaatsvinden van 7 tot 18 september.