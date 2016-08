Rusland gaat opnieuw in beroep tegen uitsluiting

Door: redactie

26/08/16 - 21u40 Bron: Belga

Vladimir Lukin, voorzitter van het Russisch Paralympisch Comité. © afp.

Rusland gaat bij het Zwitserse gerecht in beroep tegen de beslissing van het sporttribunaal TAS, die het beroep van de Russische atleten die uitgesloten zijn van de Paralympische Spelen verwierp.

Op 7 augustus besliste het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) dat geen enkele Russische atleet mag deelnemen aan de Paralympics in september in Rio de Janeiro. De Russen gingen in beroep bij het TAS, maar kregen dinsdag nul op het rekest. Woensdag gaf het Russisch Paralympisch comité aan dat hun atleten nog een kans hadden om deel te nemen aan de Spelen. Vrijdag maakte het comité bekend voor het Zwitsers gerecht beroep te zullen aantekenen.



Bij de Olympisch Spelen besloot het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geen volledige uitsluiting te hanteren, maar aan de verschillende sportbonden het recht op uitsluiting van Russische sporters uit te besteden.