Van Zandweghe dolgelukkig met wereldtitel lichte skiff

26/08/16 - 19u32 Bron: Belga

Niels Van Zandweghe (R) hier samen met Tim Brys (L) op archiefbeeld. © ap.

Niels Van Zandweghe heeft zich op het WK roeien in het Nederlandse Rotterdam tot U23-wereldkampioen in de lichte skiff gekroond. Hij is de eerste Belg die goud pakt op een wereldkampioenschap roeien voor beloften. Een stevige revanche voor Van Zandweghe, die niet mocht deelnemen aan de Olympische Spelen in Rio. België kon maar één boot sturen, waarop de de Belgische roeibond Hannes Obreno verkoos boven het duo Brys-Van Zandweghe.