Alia Atkinson evenaart wereldrecord 100 meter schoolslag kortebaan

26/08/16 - 18u57 Bron: Belga

Alia Atkinson. © getty.

De Jamaicaanse Alia Atkinson heeft vandaag in Parijs het wereldrecord op de 100 schoolslag kortebaan geëvenaard. Atkinson zwom in de finale van de eerste manche van de wereldbeker 1:02.36. De Jamaicaanse doet zo even goed als de Litouwse Ruta Meilutyte, die dezelfde tijd zwom op 12 oktober 2013 in Moskou.