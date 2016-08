She's back! Rijzende ster Paige VanZant morgen weer in de ring na dansuitstapje

Door: redactie

26/08/16 - 17u28

© Instagram.

De fans van Paige VanZant en het MMA (mixed martial arts) kijken nu al reikhalzend uit naar morgen, want dan stapt de 22-jarige Amerikaanse na zeven maanden afwezigheid opnieuw in de ring. VanZant, één van de rijzende sterren van het UFC (Ultimate Fighting Championship), verloor in december vorig jaar haar laatste kamp tegen haar landgenote Rose Namajunas. Ze zag in een bloederig gevecht haar gezicht verbouwd (zie hier voor beelden).



VanZant stond enkele maanden aan de kant en besloot de vechtsport even aan de kant te schuiven. De blonde Amerikaanse nam deel aan het bekende televisieprogramma Dancing with the Stars. Samen met professionele danser Mark Ballas schopte het paar het zelfs tot de finale. Uiteindelijk eindigde het danskoppel als tweede. Nu is VanZant klaar om de handschoen weer op te nemen. Morgen kijkt 's werelds nummer tien (record 6-2) in Vancouver de Australische Bec Rawlings (record 7-4) in de ogen.