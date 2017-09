WK-leider Joan Mir pakt GP van Aragon in Moto3, Loi nog herstellende - Morbidelli viert in Moto2, Siméon wordt 25e

Bewerkt door Glenn Van Snick

24/09/17

De Spanjaard Joan Mir (Honda) heeft vandaag de Grote Prijs van Aragon in de Moto3 gewonnen. Op het circuit van Alcaniz reed de WK-leider, in een race die door de mist tot dertien ronden werd ingekort, naar zijn achtste zege van het seizoen.

De 20-jarige Mir werd op het podium geflankeerd door de Italianen Fabio Di Giannantonio (Honda), tweede op 0.043, en Enea Bastianini (Honda), derde op 0.051. De Italiaan Romano Fenati (Honda), de belangrijkste uitdager van Mir voor de wereldtitel, werd pas tiende. Na veertien GP's heeft hij een achterstand van 80 punten op de Spanjaard. Livio Loi (Honda) stond niet aan de start. De Limburger brak eerder deze maand in San Marino zijn sleutelbeen en revalideert nog. Hij is veertiende in de WK-tussenstand.

Morbidelli (Kalex) mag vieren in Moto2, Siméon wordt 25e

De Italiaan Franco Morbidelli (Kalex) heeft vandaag de Grote Prijs van Aragon in de Moto2-categorie gewonnen. Op het circuit in het Spaanse Alcaniz boekte de WK-leider zijn achtste zege van het seizoen.



Morbidelli, 22, zegevierde in de veertiende WK-manche voor zijn landgenoot Mattia Pasini (Kalex), tweede op 0.145, en de Portugees Miguel Oliveira (KTM), derde op 0.577.



De Zwitser Thomas Lüthi (Kalex) kwam als vierde over de streep (op 4.181) en ziet, als eerste achtervolger in het WK, zijn achterstand op Morbidelli groeien tot 21 punten.



Xavier Siméon (Kalex) finishte als 25e op ruim 37 seconden. Hij staat 21e in het WK-klassement.