Marquez is beste in MotoGP van Aragon, Rossi vijfde in eerste race na beenbreuk

Bewerkt door Glenn Van Snick

24/09/17 - 15u17 Bron: Belga

© afp.

De Spanjaard Marc Marquez (Honda) heeft zondag in eigen land op het circuit van Alcaniz de Grote Prijs van Aragon in de MotoGP-klasse gewonnen. Hij haalde het voor zijn landgenoten Dani Pedrosa (Honda), tweede op 0.879, en Jorge Lorenzo (Ducati), derde op 2.028.

Voor de 24-jarige Catalaan, drievoudig wereldkampioen in de koninginnenklasse, was het de vijfde zege van het seizoen. Hij is na veertien WK-manches nu alleen leider in de WK-tussenstand. Tot zondag deelde Marquez die positie met de Italiaan Andrea Dovizioso (Ducati), in Alcaniz pas zevende.



De Italiaanse vedette Valentino Rossi (Yamaha) eindigde minder dan vier weken nadat hij zijn been brak op een knappe vijfde plaats. © afp.

WK-leider Joan Mir viert in moto3, Loi nog herstellende De Spanjaard Joan Mir (Honda) heeft vandaag de Grote Prijs van Aragon in de Moto3 gewonnen. Op het circuit van Alcaniz reed de WK-leider, in een race die door de mist tot dertien ronden werd ingekort, naar zijn achtste zege van het seizoen.



De 20-jarige Mir werd op het podium geflankeerd door de Italianen Fabio Di Giannantonio (Honda), tweede op 0.043, en Enea Bastianini (Honda), derde op 0.051. De Italiaan Romano Fenati (Honda), de belangrijkste uitdager van Mir voor de wereldtitel, werd pas tiende. Na veertien GP's heeft hij een achterstand van 80 punten op de Spanjaard.



Livio Loi (Honda) stond niet aan de start. De Limburger brak eerder deze maand in San Marino zijn sleutelbeen en revalideert nog. Hij is veertiende in de WK-tussenstand. © photo news.