Rally van Turkije keert terug op kalender seizoen 2018

De internationale autosportbond FIA heeft vandaag de voorlopige kalender voor het WRC-kampioenschap van 2018 bekendgemaakt. De Rally van Turkije keert na zeven jaar terug.

Het WK-rally bestaat volgend jaar opnieuw uit dertien manches. Turkije neemt de plaats in van de Rally van Polen, waar dit jaar problemen optraden met de veiligheid van het publiek. De rally's van Mexico, Argentinië, Portugal en Italië staan nog onder voorbehoud, omdat ze financiëel nog niet alles op orde hebben.



Na tien manches is het momenteel de Fransman Sébastien Ogier die aan de leiding staat in het WK rally. Met zijn 177 punten heeft hij een bonus van 17 punten op onze landgenoot Thierry Neuville.



De kalender:



28 januari - Monte-Carlo



18 februari - Zweden



11 maart - Mexico



8 april - Corsica



29 april - Argentinië



20 mei - Portugal



10 juni - Italië



29 juli - Finland



19 augustus - Duitsland



16 september - Turkijke



7 october - Groot-Brittannië



28 october - Spanje



18 november - Australië