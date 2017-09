Siméon wordt eerste Belg sinds 1991 in koningsklasse MotoGP - Rossi krijgt groen licht om te racen

Door: redactie

21/09/17 - 17u50

© epa.

Motorrijder Xavier Siméon heeft voor twee jaar getekend bij het Spaanse Avinitia Racing, zo meldt de ploeg. Hij wordt zo de eerste Belg in de MotoGP sinds Didier de Radiguès in 1991 zijn carrière beëindigde.

Siméon (28) rijdt vanaf komend seizoen op een Ducati rond in de koningsklasse van het motorrijden. Momenteel rijdt hij nog in de Moto2, waar hij plaats 21 in de WK-tussenstand bezet. In 2015 won hij een manche. Bij Avinitia Racing komt hij aan de zijde van Esteve Rabat. "Dit is een fantastische kans waar ik jaren voor gewerkt heb. Hier droom ik van sinds ik kind ben", aldus Siméon in een eerste reactie.



Zijn voorganger de Radiguès werd in 1982 vice-wereldkampioen. Komende dinsdag (26 september) staat Siméon de pers te woord in verband met zijn overstap.