Jeffrey Herlings wint slotmanche in Frankrijk, Strijbos zesde

De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) heeft vandaag op het modderige circuit van Villars-sous-Écot de negentiende en laatste manche van het MXGP-seizoen op zijn naam geschreven. In de Grote Prijs motorcross van Frankrijk hield de vicewereldkampioen de Sloveen Tim Gajser (Honda) en de Brit Max Anstie (Husqvarna) achter zich.

Herlings trok na een spannend duel tegen Anstie aan het langste eind in de tweede reeks. In de GP-uitslag scoort hij evenveel punten als de winnaar van reeks 1 Gajser, maar bij gelijke stand geeft de tweede reeks de doorslag. Kevin Strijbos (Suzuki) was de beste Belg op een zesde plaats. Jérémy Van Horebeek (Yamaha) bezette de achtste plaats, Damon Graulus (Honda) werd achttiende.



Wereldkampioen Antonio Cairoli reed de laatste reeks van het MXGP-seizoen niet uit. De Italiaanse KTM-piloot (722 punten) krijgt zijn ploeggenoot Herlings (672 ptn) en de Fransman Gautier Paulin (Husqvarna, 602) mee op het eindpodium. Clément Desalle viel geblesseerd uit in de GP van Nederland en kon zijn kansen op het WK-podium niet verdedigen. Met 544 punten strandt de Kawasaki-Belg op de vierde plaats. Van Horebeek (443) is op de zevende plaats de tweede Belg in de top tien. Strijbos (223) wordt veertiende.



In de MX2 ging de zege naar de Amerikaan Thomas Covington (Husqvarna), die de eerste reeks won. De Australiërs Lawrence Hunter (Suzuki), die de tweede reeks won voor Covington, en Jed Beaton (Honda) mochten mee op het podium in Villars-sous-Écot. Julien Lieber (KTM) crashte in de tweede reeks en viel in de GP-uitslag terug naar de dertiende plaats. Nathan Renkens (KTM) werd negentiende.



In de eerste reeks had de Let Pauls Jonass zich verzekerd van de wereldtitel in de MX2. Met 771 punten eindigt hij voor de Zwitserse Suzuki-piloot Jeremy Seewer (732 ptn) en de Deense Husqvarna-rijder Thomas Kjer-Olsen (579). Lieber is in de WK-stand de beste Belg op de zesde plaats (490 punten). Brent Van Doninck (Yamaha, 309) vervolledigt nog net de top tien.