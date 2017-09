Horrorcrash tegen 260 km/uur in Supercars in Melbourne

PL

16/09/17

Een horrorcrash in de Australische Supercars op een circuit in Melbourne is als bij wonder goed afgelopen. Na een aanrijding met een concurrent raasde de bolide van Todd Hazelwood met een rotvaart richting bandenmuur. De klap was immens. De wagen van Hazelwood werd de lucht in gekatapulteerd en draaide als een tol in het rond. Finaal bleef hij op zijn zij liggen. Dat Hazelwood er ongedeerd van af kwam, mag een heus mirakel heten.



"Als je tegen 260 kilometer per uur zulke dreun krijgt, ben je niet méér dan een passagier in je wagen", zei Hazelwood nadien. "Ik zette mijn handen aan mijn helm en probeerde kalm te blijven. Toen ik de muur raakte, zei ik tegen mezelf: 'Oh my God, dit wordt een stevige crash'. Gelukkig is het goed afgelopen."