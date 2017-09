Strijbos vervangt geblesseerde Desalle voor Motorcross der Naties

Bewerkt door: PL

12/09/17

Clément Desalle komt na zijn valpartij in de Grote Prijs van Nederland dit seizoen niet meer in actie. Zijn plaats in de Belgische selectie voor de Motorcross der Naties wordt ingenomen door Kevin Strijbos.