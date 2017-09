Wickens wint tweede DTM-race, België domineert LMS Cup

Door: Joost Custers

11/09/17 - 09u23

Robert Wickens (Mercedes) heeft de tweede race van het DTM-weekend op de Nürburgring gewonnen. Hij finishte 0,3 seconde voor Mercedes-teamgenoot Paul Di Resta en meer dan 7,5 seconden voor polesitter Marco Wittmann voor BMW. De Belg Maxime Martin (BMW) begon zijn race met een drive through voor zijn jump start, maar wist toch op P11 te eindigen. Nico Müller (Audi) moest opgeven door een aanrijding met BMW-rijder Glock nadat die laatste remproblemen had en op de Audi van Müller was ingereden. Audi-rijder Mattias Ekkström werd zesde en leidt het kampioenschap met 136 punten, gevolgd door Lucas Auer voor Mercedes en Rene Rast voor Audi. Martin staat op de achtste plaats met nog twee DTM-raceweekends te gaan.

Audi R8 LMS Cup Azië: België domineert

Alessio Clemente Picariello is de nieuwe kampioen in de Audi R8 LMS Cup in Azië. Onze landgenoot pakte ook de zege in de tweede race in Shanghai. De Audi R8 LMS Cup is een merkencompetitie met de Audi R8 LMS voor jonge en professionele rijders. Clemente Picariello racet voor MGT by Absolute Racing. Dries Vanthoor reed naar zijn tweede opeenvolgende poleposition en ondanks 50 kilogram succesballast in de race - na winst gisteren - eindigde de jonge Limburger nogmaals op het podium. De Audi R8 LMS Cup kleurde dit weekend dus helemaal Belgisch!