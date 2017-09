Boonen racet weer

Joost Custers

10/09/17 - 21u28

© rv.

Tom Boonen heeft in Frankrijk op de omloop van Val de Vienne, een race van 8 Uur van de Lamera Cup gereden. Na de 24-uursraces van Zolder en Barcelona, was dit zijn derde race in enkele weken tijd.



Kurt van Buitenen, de man achter het team was positief over Toms prestatie: "Tom is een aanwinst in de autosport en in ons team. Hij startte als 13de en finishte op diezelfde plek. Omdat er in Val De Vienne veel hoge curbstones waren en we vrijdag en zaterdag gingen testen, is onze cardanas gebroken en was een podiumplaats onhaalbaar. We hebben de race uitgereden zonder resultaat, maar zonder mechanische problemen hadden we zeker het podium gehaald!"

Lees ook Boonen geeft op in Barcelona