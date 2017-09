Cairoli pakt negende wereldtitel en krijgt record Everts in het vizier

Bewerkt door: XC

Jeffrey Herlings (KTM) heeft de eerste reeks in de MXGP gewonnen in de Grote Prijs motorcross van Nederland, de achttiende en voorlaatste manche van het WK motorcross. Antonio Cairoli finishte op het cicruit in Assen als tweede, en stelde zo zijn negende wereldtitel veilig. De Brit Max Anstie (Husqvarna) vervolledigde het podium.

In de WK-stand telt Cairoli (695 punten) 93 punten voorsprong op eerste achtervolger Herlings (602 punten). Met nog de tweede reeks in Assen en vervolgens één GP voor de boeg, kan de Nederlander zijn 31-jarige Italiaanse teammaat niet meer kan bijbenen. Er zijn immers nog maximaal 75 punten te verdelen.



Cairoli verovert dus zijn negende wereldtitel, en krijgt zo het record van Stefan Everts in het vizier. Onze landgenoot kroonde zich in zijn carrière tienmaal tot 's werelds beste.



Kevin Strijbos (Suzuki) was de beste Belg in de eerste reeks op de vijfde plaats. Damon Graulus (Honda) eindigde als zeventiende, zijn ploeggenoot Jérémy Delincé als negentiende en Bryan Boulard (Yamaha) als 21e. Ken De Dycker (Honda), Jeremy Van Horebeek (Yamaha) en Clément Desalle (Kawasaki) gaven op.



In de MX2 ging de zege in de eerste reeks naar de Letse WK-leider Pauls Jonass (KTM). Zijn Spaanse teammaat Jorge Prado Garcia en de Amerikaan Thomas Covington (Husqvarna) eindigden als tweede en derde.



Julien Lieber (KTM) moest tevreden zijn met plaats negen, terwijl Nathan Renkens (KTM) 23e werd. Jago Geerts (KTM) en Brent Van Doninck (Yamaha) moesten de strijd staken.



Later op de dag staat de tweede reeks op het programma.