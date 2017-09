Cairoli pakt negende wereldtitel en krijgt record Everts in het vizier, Herlings wint in eigen land

Bewerkt door: XC

10/09/17

Jeffrey Herlings (KTM) heeft de Grote Prijs motorcross van Nederland, de achttiende en voorlaatste manche van het MXGP-seizoen, op zijn naam geschreven. De 22-jarige thuisrijder bleef op het cicruit in Assen de Fransman Romain Febvre (Yamaha) en de Brit Max Anstie (Husqvarna) voor. Antonio Cairoli (KTM) stelde eerder op de dag al na de eerste reeks zijn negende wereldtitel veilig.

Herlings schreef zowel de eerste als de tweede reeks op zijn naam en sprokkelde vijftig punten. Febvre en Anstie vervolledigden het podium met elk 38 punten.



Kevin Strijbos (Suzuki) was de beste Belg op plaats zes met dertig punten. Jeremy Van Horebeek (Yamaha) strandde op plek veertien, Damon Graulus (Honda) op zeventien en zijn ploeggenoot Jérémy Delincé op twintig.



Wereldkampioen Antonio Cairoli, tweede in de eerste reeks en zesde in de tweede, voert de WK-stand aan met 710 punten. Nummer twee Herlings (627 punten) kan de Italiaan met nog één GP voor de boeg niet meer inhalen.



Clément Desalle (Kawasaki), die in Nederland geen punten pakte, is in de WK-stand de beste Belg op plaats vier met 544 punten. Van Horebeek, achtste met 416 punten, is de tweede landgenoot in de top tien.



Cairoli verovert dus zijn negende wereldtitel, en krijgt zo het record van Stefan Everts in het vizier. Onze landgenoot kroonde zich in zijn carrière tienmaal tot 's werelds beste.