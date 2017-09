Lucas Auer zegeviert op Nürburgring, Vanthoor wint bij debuut in Azië

Joost Custers

Lucas Auer heeft zichzelf terug in de race om de DTM-titel gereden. De jonge Oostenrijker won in zijn Mercedes-AMG de eerste race op de Nürburgring en dat in danteske weersomstandigheden. Voor Auer is het de vierde zege uit zijn carrière en hij schuift meteen van de 6de naar de 2de plek in het kampioenschap op. Ekström is nog steeds leider met 128 punten, voor Auer (127) en Rast (124). Paul Di Resta, Robert Wickens en Maro Engel maakten het succes voor het Mercedes-AMG DTM Team compleet met de plaatsen twee tot vier. Martin kende een moeilijke race, met onder meer een schuiver en een aanrijding en scoorde geen punten.