Rustig autosportweekend in het verschiet

Door: Joost Custers

8/09/17 - 12u21

Maxime Martin. © getty.

Het wordt een eerder rustig autosportweekend, al kan u mits een kleine verplaatsing drie mooie meetings meepikken, niet ver over de landsgrenzen.



In Brands-Hatch is er de op twee na laatste meeting van de Supercar Challenge, met vooraan het gevecht tussen Roger Grouwels in zijn Porsche en Ward Sluys-Bas Schouten met de JR Motorsport BMW M4 Silhouette. In de andere divisies is er onder meer de titeljacht van onze landgenoten Bart Van den Broek en Chris Voet.



Aan de oostgrens is er dan weer DTM, met name op de Nürburgring, met tevens een manche van de FIA F3. Hier kijken we vooral uit naar hoe Maxime Martin vooraan mee verder het mooie weer maakt. Al zal het dit weekend in de Duitse Eifel regenen...



GT4 en Formule Renault 1.6, met onder meer Ugo De Wilde is er dan weer in Magny-Cours. Verder van huis racen Dries Vanthoor en Alessio Picariello in de Aziatische Audi R8 LMS Cup. Moto GP is er dan weer in Misano. Last but not least herneemt ook de regionale autosport zijn kruissnelheid met op zaterdag de voorlaatste wedstrijd in de VAS Rallycross in Maasmechelen en zondag in Oudenaarde het jaarlijkse Oost-Vlaamse rallyfeest met de Aarova Rallysprint.