Mikkelsen naar Hyundai voor rest 2017

Hyundai Motorsport zet werkelijk alles op alles om alsnog de wereldtitel bij de teams in het WK Rally weg te kapen. Het Koreaanse team kwam daarvoor tot een akkoord met de Noorse rallyrijder Andreas Mikkelsen om de resterende drie wedstrijden van het WK de kleuren van Hyundai af te werken. Mikkelsen is dit seizoen vrij, nadat Volkswagen eind vorig seizoen het programma in het WRC stopzette.

In Spanje, tijdens de eerstvolgende wedstrijd, vervangt de Noor Haydon Paddon. De jonge Nieuw-Zeelander van Hyundai heeft het dit seizoen moeilijk, mogelijk ten gevolge van het dodelijke ongeval waarin hij tijdens de Monte-Carlo betrokken was. Paddon kwam dit seizoen nooit op het niveau van vorig jaar.



Opvallend is echter de uitspraak van Team Principal Michel Nandan van Hyundai dat "de samenstelling van de teams zal bekend gemaakt worden in de aanloop naar iedere wedstrijd (na Spanje zijn dat Wales en Australië nvdr.) en dat er voorlopig na Spanje niets vast staat."



Nandan heeft het ook enkel over de belangen van Hyundai in het WK voor merken en geeft nergens aan dat Mikkelsen ook Neuville kan of moet helpen in de strijd om de titel bij de rijders. Nandan zegt ook niet dat Neuville sowieso zijn vaste stek zal hebben.



Uiteraard moeten we er van uit gaan dat zolang de Belg een kans op de wereldtitel maakt, dat wel het geval zal zijn.