Kristoffersson wint in Rallycross, Porsch schittert in WK Uithouding

Joost Custers

4/09/17 - 13u12

© Van Dingenen.

De Zweed Johan Kristoffersson heeft in het Franse Lohéac de negende ronde van het WK Rallycross gewonnen. Kristoffersson bleef met zijn VW Polo voor het erg talrijk opgekomen publiek de Fransman Sébastien Loeb (Peugeot) en de Zweed Mattias Ekström (Audi) voor. Loeb, leider na dag één, kondus nog beslag leggen op plaats twee voor Ekström. Andreas Bakkerud (Ford) werd vierde en de Noor Petter Solberg, teammaat van Kristoffersson, werd vijfde met een lekke band. Timmy Hansen kon na motorproblemen de finale niet uitrijden. Kristoffersson vergroot zijn voorsprong op Solberg in het WK, met nog drie wedstrijden te gaan, nu uit tot 46 punten.

Indy Car

Alexander Rossi (Andretti Herta Autosport) heeft de GP van Watkins Glen gewonnen, zijn tweede zege na zijn overwinning in de 100ste Indy. Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) werd tweede, een goed resultaat gezien de fout van de leider in het kampioenschap, Josef Newgarden (Team Penske). Dixon nadert zo tot op 3 punten van de leiding in het kampioenschap. De wedstrijd in Sonoma over 14 dagen zal de titelstrijd beslechten en in die finale vallen dubbele punten te verdienen.