Nederlander Herlings wint in VS, nog geen negende wereldtitel motorcross voor Cairoli na val

Bewerkt door Glenn Van Snick

4/09/17 - 00u09 Bron: Belga

© belga.

De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) heeft vandaag de Grote Prijs van de Verenigde Staten gewonnen, dat is de zeventiende manche van het WK motorcross. Herlings profiteerde op het circuit van Jacksonville (Florida) van een val van WK-leider Antonio Cairoli (KTM), die daardoor nog even moet wachten op zijn negende wereldtitel.

Cairoli moest beter doen dan Herlings om zich twee manches voor het einde van het seizoen te verzekeren van de wereldtitel. De Italiaanse motorcrosser schoot in de tweede reeks het best uit de startblokken en leek op weg naar zijn negende wereldtitel, maar kwam ten val en moest de eerste plaats alsnog aan Herlings laten. De Amerikaan Eli Tomac (Kawasaki), winnaar van de eerste reeks, kwam als derde over de streep.



In de eindstand van de GP stonden Herlings, Tomac en Cairoli samen op het podium. Clément Desalle (Kawasaki) werd zevende, Jérémy Van Horebeek (Yamaha) negende en Kevin Strijbos (Suzuki), die na zijn opgave in de eerste ronde naar een knappe vijfde stek reed in de tweede, was twaalfde. In de WK-stand houdt Cairoli (673 punten) nog 96 punten voorsprong over op Herlings (577). Zonder ongelukken verovert de Italiaan volgende week zijn negende oppergaai. In de strijd voor de derde plaats deed Desalle (544) een goede zaak. Onze landgenoot nadert tot op één punt van de Fransman Gautier Paulin (545), die veel plaatsen verloor door een val in reeks 1. Van Horebeek (400) is zevende, Strijbos (165) zestiende.



In de MX2 stond er geen maat op de Amerikaan RJ Hampshire (Honda), die zowel de eerste als de tweede reeks won. Hij haalde het voor de Australiër Hunter Lawrence (Suzuki) en de Amerikaan Thomas Covington (Husqvarna). Brent Van Doninck (Yamaha), elfde in eerste reeks en zesde in de tweede, werd negende. Julien Lieber (KTM) herpakte zich na opgave in reeks 1 met een zevende stek in de tweede reeks. Hij eindigt op de dertiende plaats in de GP. De Let Pauls Jonass (KTM) voert met 696 punten de WK-stand aan. Lieber (450) is zesde, Van Doninck (298) vervolledigt de top 10.



Op 10 september staat in het Nederlandse Assen de achttiende en voorlaatste WK-manche op de agenda.