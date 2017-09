Verschueren wint Omloop, Princen crasht en BK rally mogelijk beslecht

Joost Custers

2/09/17 - 21u02

© BRC - Verschueren .

Kris Princen heeft niet lang genoten van zijn leidersplaats in de Omloop van Vlaanderen, de 7de manche van het BK rally. De Limburger leidde gisterenavond in zijn Skoda de debatten, maar ging er deze ochtend al af en diende op te geven. Het kampioenschap 2017 lijkt met de excursie in een gracht bezegeld. "Vanaf nu rijden we in functie van het kampioenschap", zegt rivaal Verschueren eens het verhaal goed tot hem doordringt op de volgende halte in Houthulst.



De eindoverwinning ging naar de Oost-Vlaming Vincent Verschueren en zijn co Veronique Hostens. Zij haalden het in hun Skoda Fabia voor Kevin Abbring en Pieter Tsjoen in een Peugeot 208 T16. In de stand van het BK Rally leidt Verschueren nu met 16 punten voorsprong op Kris Princen, die met zijn Skoda eerder op de dag de gracht in vloog en opgaf. De volgende wedstrijd van het BK Rally is de East Belgian in Sankt-Vith.

