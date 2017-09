Joost Custers

2/09/17 - 21u00

© Joost Custers.

In Barcelona is ook deze 24-uursrace voor Tom Boonen een tegenvaller geworden. Boonen werkte zijn eerste rijbeurt af en gaf het stuur door aan Jens Verbesselt toen de BMW M3 GTR plots heel wat technische problemen kende "Het stuurhuis is stuk, de servo, de cardan...", deed het team van Boonen kort de uitleg. Vooraan leidt nog steeds Ginetta voor Seat.