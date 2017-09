Tom Boonen in actie op 24 Uur van Barcelona

Joost Custers

2/09/17 - 10u30

© Joost Custers.

De NM Racing Team-Ginetta G55 GT4 van Nikolay Dmitriev, Maxime Guillemat , Marc de Fulgencio, Ivan Pareras en Nil Montserrat start deze middag van op de polepositie voor de 24 Uur van Barcelona. Van Belgische zijde was de AC Motorsport Audi RS3 TCR de snelste, op een 11de stek, een tiental plaatsen voor de Speedlover Porsche Cayman GT4. Red Ant Racing, met Tom Boonen, werd 24ste, toch relatief ver achter de top. De Semspeed Peugeot vinden we nog iets verder in de klassering. QSR Racing School en Recy Racing team deden het goed in hun respectieve klassen.