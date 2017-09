Antonio Cairoli kan zondag negende wereldtitel pakken

Bewerkt door: XC

1/09/17 - 15u45 Bron: Belga

De Italiaan Antonio Cairoli (KTM) kan zondag tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten op het circuit van Jacksonville de wereldtitel MXGP pakken.

Met een voorsprong van 101 punten op zijn Nederlandse ploegmakker Jeffrey Herlings ziet het er erg rooskleurig uit voor de in Lommel wonende Siciliaan. Het zou voor Cairoli de negende wereldtitel op zijn palmares worden. In de strijd om de derde plaats moet onze landgenoot Clément Desalle opboksen tegen de Fransman Gautier Paulin.



De Amerikaanse motorcrossers maken er tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten steeds een erezaak van goed te presteren. Vorig jaar ging de zege in Glen Helen naar Eli Tomac, voor Cairoli en Gajser. Het zou niet verrassend zijn als Tomac ook dit jaar toeslaat.



WK-tussenstand



1. Antonio Cairoli (Ita), 631 ptn



2. Jeffrey Herlings (Ned), 530



3. Gautier Paulin (Fra), 526



4. Clément Desalle (Bel), 519; 5. Tim Gajser (Sln), 453; 6. Romain Fèbvre (Fra), 441; 7. Jérémy Van Horebeek (Bel/Yam), 377; ... 16. Kevin Strijbos (Bel), 149; ... 22. Ken De Dycker (Bel), 60; 23. Damon Graulus (Bel) 46; 30. Jeffrey Dewulf (Bel), 14.