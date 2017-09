Valentino Rossi loopt dubbele beenbreuk op en mag tiende wereldtitel vergeten

DMM

1/09/17 - 08u45 Bron: Belga

© ap.

De Italiaanse negenvoudige wereldkampioen Valentino Rossi is gisteren zwaar gevallen op training. Zijn rechterscheenbeen is gebroken, net als zijn kuitbeen. Rossi ligt in een ziekenhuis in Urbino. Hij gaat zo snel mogelijk onder het mes, aldus het Yamaha-team waar hij voor rijdt.