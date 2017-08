Eivol autosportweekend bevat veel WK-actie

Door: Joost Custers

31/08/17 - 08u38

Kevin Abbring. © belga.

We beleven weer zo'n eivol autosportweekend, met bovenaan de kalender drie WK's, met name de F1 in Monza, het WEC in Mexico en het WK Rallycross in Frankrijk.

De F1, dat is vanaf nu een duel tussen Mercedes-rijder Lewis Hamilton en de Duitser Sebastian Vettel in zijn Ferrari. Valtteri Bottas heeft na een mindere wedstrijd in Spa definitief afgehaakt voor de wereldtitel, de rest deed dat al veel eerder.



In het WK Uithouding in Mexico City wordt het kampioenschap mogelijk in een definitieve plooi gegooid. Als Porsche er wint, dan is de Duitse constructeur zo goed als zeker van een zoveelste wereldtitel. Ook verwachten de waarnemers dit weekend een stevig antwoord van FIA en ACO na het nieuws van Porsche over de stopzetting van het programma in de uithouding en Le Mans. Het WK ziet er mogelijk vanaf volgend jaar heel anders uit.



In Monza zijn er uiteraard ook Porsche Supercup, F2 en GP3, in Mexico is er Formula 3.5. Andere internationale competities zijn er in Buriram, Thailand met de TCR International en in Silverstone met de GT Open. In Barcelona is er dan weer de ondertussen toch al redelijk traditionele 24-uursrace en op de Nürburgring racet de VLN. In Watkins Glen tot slot is er Indy Car.



In eigen land is er het BK rally dat uit zomervakantie terugkomt, met een vervolg van het gevecht tussen Vincent Verschueren, Pieter Tsjoen en Kevin Abbring.