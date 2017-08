Dries Vanthoor en Zwitser Marcel Fässler winnen in Boedapest

Door: redactie

Dries Vanthoor en zijn Zwitserse ploegmaat Marcel Fässler (Audi R8 LMS) hebben de vierde manche van de Sprint Cup in de Blancpain GT Series gewonnen. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest waren ze op de Hungaroring sneller dan de Nederlander Pieter Schothorst en de Brit Jake Dennis (Audi R8).

Vanthoor en Fässler waren het hele weekend goed op dreef in Hongarije en waren de snelsten in zowel de kwalificaties als de wedstrijd zelf. De derde podiumplaats ging naar de Duitser Christian Engelhart en de Italiaan Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracan).



Enzo Ide, gekoppeld aan de Duitser Christopher Mies (Audi R8), reed als achttiende over de finish. Maxime Soulet en de Spanjaard Andy Soucek (Bentley Continental) eindigden op de 25e plaats.



De laatste manche van de Sprint Cup vindt op 16 en 17 september plaats op de Duitse Nürburgring.