Andrea Dovizioso pakt WK-leiding na winst op Silverstone

27/08/17

MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) heeft de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen, de twaalfde manche van het seizoen in de MotoGP. De Italiaan was op het circuit van Silverstone sneller dan de Spanjaard Maverick Vinales (Yamaha) en zijn landgenoot Valentino Rossi (Yamaha). Marc Marquez gaf op met mechanische problemen. Voor 'Dovi' is het zijn vierde overwinning van het seizoen. Hij is ook de nieuwe leider in de WK-tussenstand.