Josef Newgarden pakt de zege in Grote Prijs van Madison

Joost Custers

27/08/17 - 11u45

Josef Newgarden © Indy.

De Amerikaan Josef Newgarden (Team Penske) heeft de laatste race op een oval in de IndyCar Series 2017 gewonnen. In de slotfase ging hij voorbij aan zijn Franse teamgenoot Simon Pagenaud, waarna Scott Dixon (Chip Ganassi) nog sterk kwam opzetten, maar Newgarden won alsnog met een halve seconde bonus op Dixon. Newgarden is meteen ook de nieuwe leider in het kampioenschap, met nog twee races te gaan, beide op normale omlopen. Pagebaud werd uiteindelijk derde op de Gateway Motorsports Park.



Nog in de VS was de pole in de IMSA race in Virginia voor de Ford-rijders Hand/Müller, terwijl Laurens Vanthoor in zijn Porsche negende werd.