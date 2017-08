Vanthoor wint weer

Joost Custers

26/08/17 - 21u42

© SRO.

Dries Vanthoor en zijn Zwitserse teamgenoot Marcel Fässler hebben in hun Belgian Audi Club WRT Audi R8 LMS de kwalificatierace van de Blancpain Sprint op de Hungaroring gewonnen. Het duo haalde het voor de GRT Lamborghini Huracan van Bortoloti-Engelhart en de teamgenoten bij WRT, Pieter Schothorst en Jake Dennis. Voor Vanthoor is het de eerste zege in Blancpain ooit, net als voor Marcel Fässler.



"Echt goed, we hebben zoveel gedaan en hard gewerkt, het is maar de kwalificatierace, maar het weekend verloopt schitterend en we starten morgen ook op polepositie. Ik nam een goede start en kon mijn positie bij de start vasthouden", aldus Dries na de race.



Van Belgische zijde kwam de Bentley van Maxime Soulet als zesde over de meet en kampioen Enzo Ide tikte als 8ste aan. Morgen volgt uiteraard nog de kampioenschapsrace.



Nog Belgische successen waren er voor Patrick Van Glabeke (Ferrari) in de GT Sports Club in Hongarije, terwijl Max Defourny de eerste race van de Formule Renault Eurocup op Paul Ricard wist te winnen. Nog op de Franse omloop, won de West-Vlaming Jean Glorieux, samen met Alexander Toril aan het stuur van een Norma voor de derde maal in de Le Mans Cup.