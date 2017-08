Er is dit weekend veel méér dan enkel Formule 1 in Spa

Joost Custers

25/08/17 - 12u09

© F2.

Overzicht In Spa is er meer dan de F1. Ook de FIA Formula 2, voorheen de GP2, de GP3 Series en de Porsche Mobil 1 Supercup zijn er aan het werk. Er zijn in de nevenreeksen geen landgenoten in Spa, al zijn de races daarom niet minder de moeite waard.

GP2 kennen we nog, van de jaren waarin Stoffel Vandoorne er alle records op een hoopje reed (2014-2015), maar ondertussen verdween de naam GP2 en werd weer, zoals voorheen, Formula 2. De wagens zijn iets trager dan de F1, ze beschikken allemaal over een identiek chassis en eenzelfde 4 liter V8 krachtbron, met iets meer dan 600 pk. De kostprijs van een wagen ligt tussen 1,5 en 2 miljoen euro. Vorig seizoen bedroeg het verschil 10 seconden tussen de pole in F1 en GP2, op de omloop van Spa.



Het Formule 2 seizoen wordt anno 2017 gedomineerd door de Monegask Charles Leclerc en het Prema Powerteam. De kampioenschapsleider scoorde al 6 poles in 7 weekends en is de man van de hoofdraces op zaterdag, met 3 overwinningen terwijl hij ook al tweemaal mocht winnen in de sprintrace op zondag. Een diskwalificatie van Leclerc in de kwalificatie in Budapest bracht daar Oliver Rowland op pole en die scoorde er zijn tweede zege van het seizoen, waardoor de Brit het gat met Leclerc iets meer kon dichten. Maar met 208 punten tegenover 158 hoeft Leclerc zich nog niet meteen zorgen te maken.



Mario Isola, racemanager bij Pirelli: "In Spa zullen dezelfde compounds gebruikt worden als op de Hungaroring. Dat heeft zijn redenen: in Hongarije kozen we die vooral voor de hoge luchttemperaturen terwijl het circuit zelf geen kans gaf om de bandentemperatuur te laten zakken. In Francorchamps is het koeler maar de energie in de banden zal hoger zijn door de configuratie van de baan. Het weer speelt een grote rol in Spa, en de F2 heeft geen "intermediates". Als het weer wisselvallig is zal het voor een stuk afhangen van de durf van de rijders. Spa is één van de grootste uitdagingen van het seizoen."



Er zijn enkele wijzigingen: Nyck de Vries en Louis Delétraz wisselen van plaats tussen Rapax en Racing Engineering in car #3. Sergio Canamasas wordt bij Rapax vervangen door ex-F1 rijder Roberto Merhi.