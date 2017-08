Grote Prijs F1 topt Belgisch autosportweekend van het jaar

Door: Joost Custers

24/08/17 - 12u16

© photo news.

We stevenen af op wat in principe hét autosportweekend van het jaar in ons land zou moeten zijn: de Belgische Grote Prijs F1, waarover u elders op deze site alles leest. F1 in Spa dus, met F2, GP3 en Porsche Supercup als opwarmers.



Verder is er ELMS, Michelin Cup en Formule Renault Eurocup in Paul Ricard, met onder meer Eric De Doncker, Jean Glorieux en Max Defourny, of als u het liever korter houdt, de Blancpain Sprint in Hongarije, met uiteraard Dries Vanthoor, Enzo Ide en Max Soulet.



De BGDC en BMW Racing Cups zijn aan het werk in Assen, terwijl er regionaal heel wat op de agenda staat, met de Short rally van Kasterlee, met ook Regularity en uiteraard de Slalom van Overijse, een klassieker in zijn genre.



Eenzitters tot slot zijn er in Gateway, met de op twee na laatste manche van de Amerikaanse Indy, terwijl in Virginia Laurens Vanthoor geen last zal hebben van de prototypes, want uitzonderlijk racen er alleen de GTE en GTD. Rallyrijden gebeurt in Tsjechië, de Barum ERC wedstrijd en op twee wielen in er de MotoGP in Silverstone.