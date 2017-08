Xavier Siméon raakt na val niet fit voor GP Silverstone

Bewerkt door: PL

23/08/17 - 10u45 Bron: Belga

© ap.

Moto2-rijder Xavier Siméon moet passen voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië, de twaalfde WK-manche die zondag plaatsvindt op het circuit van Silverstone. Hij is nog onvoldoende hersteld van zijn val in de GP van Oostenrijk op 13 augustus.

Tijdens die race liep de Kalex-rijder een breuk in de bovenarm op. "Het gaat beter met de schouder, maar nog onvoldoende om al op een goed niveau competitief te zijn. Ik heb nog te weinig power", laat de 27-jarige motorpiloot verstaan in een Instagram-post. "We zien elkaar in Misano", verwijst hij naar de GP van San Marino, die op 10 september wordt afgewerkt.



In de tussenstand van het WK staat Siméon na elf van de achttien manches op plaats 19.