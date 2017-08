Tänak wint Rally van Duitsland, Ogier neemt leiding in WK-stand over

Door: redactie

20/08/17 - 13u54

De Est Ott Tänak (Ford Fiesta WRC) heeft de Rally van Duitsland gewonnen, dat is de tiende manche van het seizoen in het WRC-kampioenschap. Tänak had bij aankomst in de buurt van Saarbrücken 16.4 seconden voorsprong op eerste achtervolger Andreas Mikkelsen (Citroën C3 WRC). Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) nam geen risico's meer tijdens de slotdag en stelde zijn derde plaats veilig.