Spanning in Zolder

Joost Custers

20/08/17 - 08u05

Leider DVB Norma. © Evers Media.

In Zolder heeft de nacht absoluut nog geen geheimen onthuld over de afloop van de 24-uursrace in Limburg. Vooraan is de strijd enorm spannend tussen onder meer de prototype Norma MC20F van DVB Racing en Mc Donald's Racing en de diverse Porsche onder aanvoering van MExT Racing.