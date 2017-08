Mooie strijd in Zolder

Joost Custers

19/08/17 - 22u20

© Evers Media - de DVB Racing Norma .

Na vijf uur wedstrijd in Zolder vinden we de #333 McDonalds Norma nog steeds op de eerste plaats. Voorlopig staan er drie Norma's op het podium, met de #1 Deldiche op de tweede plaats en de #2 van DVB met Gilles Magnus in de wagen als derde. De #26 Lamborghini en de #8 MExT Porsche (broers Wauters) vervolledigen de top vijf.

De #99 van onder meer Marc Goossens maakte ondertussen al heel wat plaatsen goed en lijkt zeker nog voor een top 10 in aanmerking te komen. Een van de laatste wedstrijdincidenten voor 21u00 uur zorgde evenwel voor nieuwe opschudding bij Belgium Racing, want nu was de #98, die in de eerste chicane de zandbak opzocht en tijd verloor.



Bij de #44 Wolf van de familie Pampel waren er onder meer problemen met de startmotor die zorgden voor een achterstand van vijf rondes op de leider. Hun #27 BMW M3 staat in de pits en heeft een nieuwe motor nodig. Verder zijn er nog problemen bij de beide wagens van Hofor. Beide BMW M3 hebben last van technische problemen en komen niet meer in het stuk voor. De Ford Mustang van Tom Boonen kwam na het ongeval eerder in de race - met een teamgenoot aan het stuur - even de baan op, maar Boonen zocht al snel weer de box op.



In toerismeklasse strijden de #16 Vannerum BMW M235i en de #21 Comparex BMW M3 GTR om de eerste plaats in hun klasse.



Sam Dejonghe (Deldiche Racing): "Ik heb een eerder voorzichtige start genomen, zoals afgesproken, maar kon vervolgens het ritme van Fred (Vervisch) goed aan. Tijdens de regenbui was het echt bijzonder gevaarlijk en ik ben blij dat we er heelhuids zijn doorgekomen, waarna de race wat meer 'steady' werd. Het gaat wel snel vooraan en alles kan dus nog gebeuren. Ik hoop dat we van onheil gespaard blijven en dan kunnen we zeker ver komen."



Marc Goossens (Belgium Racing Porsche): "Halverwege mijn laatste ronde besliste ik om binnen te komen, want de regen nam enorm toe. Ik vertraagde voor de pitlane, remde zacht, maar plots lag er enorm veel water en ik ging de muur van de pitlane in, pure aquaplaning. Echt verschrikkelijk voor het team, maar we geven niet op, we hebben een zekere achterstand, maar alles kan nog gebeuren in deze race."