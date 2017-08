Tänak blijft aan de leiding in Duitsland, Neuville na opgave: "Ontgoocheling is understatement"

Joost Custers

In Duitsland is er vooraan in de rally nog weinig gebeurd tijdens de namiddaglus van de derde dag in de WK rally in en om Trier. Vooraan blijft de Est Ott Tänak stevig leider, voor Andreas Mikkelsen (Citroën +21.4 seconden) en Sébastien Ogier (Ford + 29,6 seconden). De Franse wereldkampioen heeft zeker nog uitzicht op de tweede plaats in Duitsland en dus de daaraan verbonden drie extra punten.



Morgen staan nog vier proeven op het menu, waaronder de Power Stage, waarin nog punten te verdienen zijn. Uiteraard hopen we op een volle score voor Thierry Neuville die zo zijn achterstand op Ogier in het WK binnen de perken kan houden.



Ondertussen is meer bekend over het vreemde incident van Neuville deze ochtend. In geen geval zou het de fout van Neuville zijn, maar een dramatische en toevallige samenloop van omstandigheden. Hyundai onderzoekt de gegevens, waarin de ophanging het begeven heeft. Hoe dan ook moet onze landgenoot de komende drie wedstrijden nu volop scoren, maar een scenario met minstens twee zeges zou nog perfect tot de wereldtitel kunnen leiden.



Thierry Neuville heeft uitgebreid gereageerd op zijn opgave eerder op de dag in de WK rally van Duitsland: "Dat onze opgave een ontgoocheling is, is een understatement. We wilden echt een goed resultaat dit weekend, niet enkel voor onze eigen kansen op de titel, maar ook voor het team in wat toch een thuisrally is. In KP9 gingen we diep in een bocht, haakten eigenlijk vast met ons achterwiel en beschadigden een onderdeel van de ophanging. We konden het niet maken en moesten dus langs de kant. Het team heeft ondertussen hard gewerkt om de wagen klaar te krijgen voor morgen, en we willen dan ook alles op alles zetten om punten te pakken in de Power Stage. Ik heb niet het gevoel dat het over is, want alles kan nog en ik heb er vertrouwen in dat we het kunnen."

