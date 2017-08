Chaos in Zolder

Joost Custers

19/08/17 - 18u31

Na een eerder rustig openingsuur heeft de regen de Eleven Sports 24 Hours of Zolder flink op zijn kop gezet. Onder meer de Mustang van Tom Boonen, de Porsche 991 van zesvoudig recordwinnaar Marc Goossens en de Porsche 991 van Fred Bouvy zien we voorlopig niet meer terug. Vooraan voeren de prototypes makkelijk het klassement aan, met Fred Vervisch als autoritaire leider in de McDonalds Porsche.



Na bijna twee uur racen gingen de hemelsluizen boven Zolder open en drie tenoren raakten betrokken in een vreemd incident. Marc Goossens en Mike Janssens (in de Mustang van Boonen) raakten Didier Van Dalen die bij het inrijden van de pitlane aquaplaning gekregen had en de muur had geraakt. De drie wagens hadden stevige schade, terwijl de Porsche van Van Dalen tot opgave werd gedwongen.



Vooraan leidt Fred Vervisch (Norma), voor Sam Dejonghe (Norma) en Jaap Van Lagen (Porsche). Dries Vanthoor (Porsche) en Jeffrey Van Hooydonk (Norma) maken de top 5 vol.