Jeffrey Herlings troeft WK-leider Cairoli af in GP van België

Jeffrey Herlings (KTM) heeft in Lommel de Grote Prijs motorcross van België, de veertiende manche van het WK MXGP, gewonnen. De 22-jarige Nederlander, die zowel de eerste als tweede reeks won, bleef met de Italiaanse WK-leider Antonio Cairoli en de Nederlander Glenn Coldenhoff twee teammaats voor.

Clément Desalle (Kawasaki) strandde op de vijfde plaats, terwijl Kevin Strijbos (Suzuki) elfde werd. Jeremy Van Horebeek (Yamaha) finishte als dertiende, Ken De Dycker (Honda) als zestiende.



Herlings sprokkelde in Lommel 50 punten en pakte zo de zege in de GP van België. Cairoli (44 punten) en Coldenhoff (38) vervolledigen het podium. In de WK-stand telt Cairoli (567 punten) net geen 100 punten voorsprong op Herlings (468 punten). Desalle zakt een plaats naar stek drie met 462 punten. Van Horebeek (320 punten) is op de achtste stek de tweede Belg.



In de MX2 ging de GP-winst naar Jorge Prado Garcia (KTM). De Spanjaard bleef met 47 punten twee ploegmaats voor: de Let Pauls Jonass (41 punten) en de Belg Julien Lieber (38 punten). Brent Van Doninck (Yamaha) was de tweede Belg op de twaalfde positie.



In de WK-stand blijft Pauls Jonass (589 punten) de stand aanvoeren. De Zwitser Jeremy Seewer (Suzuki) en Olsen volgen met respectievelijk 539 en 437 punten. Met Lieber, vijfde met 412 punten, en Van Doninck, tiende met 246 punten, prijken twee Belgen in de top tien.



De volgende WK-manche staat op 13 augustus in Zwitserland op de agenda.