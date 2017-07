WRC Finland: jeugd aan de macht

Door: Joost Custers

In Finland worden vandaag nog vier proeven voor de WK Rally afgewerkt en twee daarvan zijn ondertussen achter de rug. Jari-Matti Latvala schudde de frustratie van zijn opgave gisteren van zich af, want de Fin kon opnieuw vertrekken en reed tweemaal de beste tijd. Zijn team en landgenoot Esapekka Lappi blijft stevig leider, voor Ford-rijder Teemu Sunninen.

Achter de beide Finse jonge talenten hem is Juho Hänninen wel zijn derde plaats kwijt, ten voordele van Elfyn Evans, net als Sunninen in een Ford. Het voorlopige podium in Finland bestaat dus uit drie jonge beloften, of meteen het bewijs dat de generatie Latvala-Ogier-Neuville zich aan concurrentie mag verwachten.



Neuville lijkt in zijn Hyundai ondertussen zijn zesde plek te consolideren en alles op de Powerstage te zetten, een Powerstage waar nog behoorlijk wat punten te verdienen zijn. Onze landgenoot moet immers maximaal profiteren van de opgave van WK-leider Sébastien Ogier.