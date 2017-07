Audi triomfeert na thriller in Spa

Door: Joost Custers

30/07/17 - 17u00

© SRO.

Christopher Haase, Jules Gounon en Markus Winkelhock hebben de 24 Uur van Spa gewonnen dankzij een strategische misrekening van Mercedes-team AKKA ASP. Met de #25 Audi R8 LMS van Audi Sport Team Sainteloc reden ze een ijzersterke wedstrijd en finishten ze voor onze landgenoot Maxime Soulet, Vincent Abril en Andy Soucek (Bentley Continental GT3 #8) en de AKKA ASP Mercedes #90 van Mortara-Meadows-Marciello.

Markus Winkelhock, ex-F1-rijder, wint voor de tweede keer in de Belgische Ardennen, samen met de jonge Fransman Jules Gounon, zoon van ex-F1-rijder Jean-Marc, die voor het eerst als officieel Audi-rijder aan de start kwam. Christopher Haase, de man die de Audi over de meet mocht sturen, werd in 2009 nog FIA GT3-kampioen en veroverde in 2012 de titel in de Blancpain Endurance Cup. Haase won in 2012 en 2014 ook de 24 Uur van de Nürburgring. Voor Saintéloc Racing is het de eerste grote internationale zege, terwijl het al van 2002 geleden is dat een Frans team kon zegevieren in Francorchamps. Toen won de Dodge Viper van Larbre Compétition met onder meer onze landgenoot Vincent Vosse, een van de grote geslagen van deze editie 2017, aangezien de officiële Audi van WRT pas als vijfde en zesde konden aantikken.



Winnaar in de Pro Am-categorie is de HTP Mercedes #16 van het viertal Götz-Toril-Morley-Kirchhöfer, die een ronde overhield op de Aston Martin V12 van polesitters Adam, Al Harthy, Yoluc en Hankey. Ook Ferrari stond op het podium in de tweede categorie van de Blancpain GT Series, dankzij de 488 GT3 van Vilander, Minassian, Demerdjian en Rizzo.



De enige Belgische zege kwam er in de Am-categorie, dankzij Ferrari-rijder Jacques Duyver (Kessel Racing #888) en zijn teamgenoten Marco Zanuttini, David Perel en Niki Cadei. Opmerkelijk is dat er slechts 34 wagens zijn gefinisht in een wedstrijd vol records. Zo kwamen zes wagens in dezelfde ronde over de meet en zijn de eerste vier wagens afkomstig van vier verschillende merken. Het is ook de eerste keer dat een niet-Duits merk in Spa het podium haalt sinds het begin van het GT3-tijdperk in 2011.