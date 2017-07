Audi leidt in Spa, Belgen delen in de klappen

Joost Custers

29/07/17

De 69ste editie van de Total 24 Hours heeft na amper 6 uur racen al voor meer spektakel gezorgd dan sommige andere autosporttakken op een heel seizoen. Vooraan wisselt de leiding geregeld, met een strijd tussen Ferrari, Lamborghini, Bentley, Audi en Mercedes als voornaamste protagonisten. Om klokslag 22u00 leidt de Audi R8 van onder meer Fred Vervisch.

Andere Belgen kennen meer problemen. Zo kende Dries Vanthoor (#5) een remprobleen en hij stond drie ronden in zijn garage. Ook zijn broer Laurens Vanthoor (#117) verloor tijd. De Porsche-rijder kreeg een stop & go van drie minuten aan de broek na een incident bij het inkomen van de pitlane. De Limburger probeert op dit moment terug te klimmen naar de top twintig. Maxime Martin (#99 BMW M6 GT3) mag een tweede zege vergeten door een gebroken draagarm en zes ronden verlies.



Het positieve nieuws van de Belgen komt van Bentley-rijder Maxime Soulet (#8), die afhankelijk van de pitstopstrategie helemaal vooraan te vinden is. Ook Nico Verdonck zit nog in de kopgroep met de #9 Bentley Continental GT3 zonder incidenten.



In de Pro Am-categorie heeft voorlopig niemand de #97 Aston Martin V12 GT3 van de troon kunnen stoten. Onze landgenoot Jacques Duyver rijdt met de #888 Ferrari aan de leiding in de AM-categorie.



De 24 Uur van Spa editie 2017 werd ook al een paar keer geneutraliseerd. Vooral de Thaise rijder Pasin Lathouras zorgde in zijn Ferrari 488 GT3 van AF Corse voor vuurwerk door oerend hard in de bandenmuur bovenop de Raidillon te knallen. De Ferrari is rijp voor de schroothoop.