Fins feestje in WRC van Finland

Door: Joost Custers

29/07/17 - 20u43

Leider Lappi. © getty.

De Finnen blijven dominant in de WRC rally in hun eigen land, maar weliswaar zonder Jari-Matti Latvala. De leider in de wedstrijd zag zijn Toyota Yaris stilvallen en verdween zo uit de wedstrijd.



De nieuwe leider is de jonge belofte van Toyota, Esapekka Lappi. Juho Hänninen is derde, ook in een Toyota en Teemu Suninen zit met zijn Ford tussen zijn landgenoten van Toyota in. Thierry Neuville rukt zo stilaan op, vanwege de problemen van de tegenstanders en komt zo dichter en dichter bij de 12 punten die hij nodig heeft om WK-leider te worden.



Morgen staan er nog vier proeven op het menu.