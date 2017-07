Fisichella: "Spa is een evenement met mondiale uitstraling"

Joost Custers

Kort voor de race sprak autosportwereld.be met Giancarlo Fisichella, drievoudig F1-winnaar. De teamgenoot van Fisichelle, James Calado, zette gisteren de Kapsersky Motorsport Ferrari 488 GT3 op pole voor dezer 69ste editie van de 24 Uur van Spa.

Hoe beleef jij vanaf de zijlijn de prestatie van je teamgenoot James Calado?

"Fantastisch, het is een geweldige inspanning van het hele team en een bekroning van het harde werk dat we sinds de testdag, begin juli, geleverd hebben. Voor de testdag hebben we het chassis van de wagen gewisseld, want we stelden vast dat er een breuk in het chassis van de wagen was. We hebben het nodige gedaan en het resultaat is deze polepositie in Spa. Het resultaat  is dat het team een enorme vertrouwensboost heeft gekregen na de moeilijke start van het kampioenschap."