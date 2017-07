Finnen dominant in eigen land

Joost Custers

Jari-Matti Latvala heeft in Finland de leiding weer overgenomen van zijn team en landgenoot Esapekka Lappi. Juho Hänninen vervolledigt het toptrio, ook al aan het stuur van een Yaris WRC. Na de ochtend van de tweede dag is quasi zeker dat we morgennamiddag het Finse volkslied op het eindpodium zullen horen.

De Finse dominantie is in de WRC rally van Finland is compleet, want Teemu Suninen is in zijn Ford bovendien best of the rest. Tegen de Finse armada is gewoon niets te beginnen, want Evans kijkt als vijfde in zijn Ford al tegen een achterstand van meer dan een minuut aan.



Thierry Neuville is voorlopig zevende en geeft ook aan dat het bijzonder moeilijk is om in Finland iets in te brengen tegen de Finse overmacht. "Ik wil misschien nog één of twee plaatsen goedmaken om zo Ogier - die opgaf - bij te benen in het kampioenschap." Neuville telt elf punten achterstand op Ogier.



Deze namiddag volgen nog vier proeven, morgen staan er eveneens vier chronoritten op het menu.