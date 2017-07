WK-leider Ogier komt vandaag niet aan de start in Finland

Door: redactie

29/07/17 - 09u02

© getty.

Sébastien Ogier komt niet aan de start van de rally van Finland. De Franse wereldkampioen en WK-leider ging gisteren van de baan en wil zijn corijder Julien Ingrassia de tijd gunnen om helemaal te herstellen van de klap, zo bevestigt renstal M-Sport.

"In samenspraak met de organisatoren hebben we beslist Sébastien uit de wedstrijd te nemen, zodat Julien meer tijd krijgt om weer de oude te worden. Als alles goed gaat, zullen ze er morgen (zondag) weer bij zijn", twittert de ploeg.



Ogier kan morgen nog strijden om punten in de power stage.



Thierry Neuville (Hyundai) kan dit weekend een goeie zaak doen in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij volgt in de stand op slechts 11 punten van Ogier maar voorlopig moet Neuville vrede nemen met de achtste plaats in de tussenstand van de Finse rally. Thuisrijder Esapekka Lappi (Toyota) voert het klassement aan.