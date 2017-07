Ferrari en Fisichella op pole in Spa

Joost Custers

28/07/17 - 20u44

In Spa-Francorchamps zit het eerste deel van de strijd er op. De Kaspersky Motorsport Ferrari van ex-F1-winnaar Giancarlo Fischella, James Calado en Marco Cioci start morgen (16u30) op polepositie voor de 69ste editie van de Total 24 Hours of Spa. Fisichella won in zijn F1-carrière drie F1-wedstrijden en mag dus voor het prestigieuze merk een veld van meer dan 60 GT3-wagens aanvoeren. Achter de Italiaanse bolide volgen maar liefst vijf verschillende merken, met Lamborghini op de tweede plaats. Mirko Bortolotti gaf amper 5 honderdsten toe op de Ferrari en start als tweede. Eerste Belg is Fred Vervisch, de snelste ook van alle Audi-rijders. Naast de West-Vlaming staat Laurens Vanthoor in zijn Porsche.