Opwindende start in rally van Finland, Ogier out

Door: Joost Custers

28/07/17 - 11u04

© WRC.

In de WRC rally van Finland is de eerste ochtend behoorlijk bewogen van start gegaan. Sébastien Ogier (Ford) en Hayden Paddon (Hyundai) gaven op, terwijl de eerste leider Ott Tänak (Ford) veel tijd verloor na een lekke band. Dat wil echter niet zeggen dat Thierry Neuville kan profiteren, want onze landgenoot startte moeizaam en staat na 6 proeven slechts op een negende plaats, op 26 seconden van leider Jari-Matti Latvala (Toyota). De Fin leidt in zijn thuisrally voor team en landgenoot Lappi en de verrassend goed gestarte Craig Breen (Citroën). Neuville klaagt van de afstelling van de Hyundai en wil tijdens de middag 'regroup' de auto onder handen laten nemen.